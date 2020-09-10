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Aktüel Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Aktüel

Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:51:46 -
Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.
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