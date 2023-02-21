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Gündem Diyanet İşleri Başkanlığı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu
Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaptığı paylaşım ile Başkanlık ve çalışanlarına karşı hakaret ederek, vatandaşları ve depremzedeleri Başkanlığa karşı kışkırttığı gerekçesi ile Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 12:31:00 - 2023-02-21 12:34:19
Diyanet İşleri Başkanlığı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu

Gazeteci Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı köşe yazısında, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun depremzede çocuklara ilişkin sorulan bir soruya verdiği cevap üzerinden tepki çeken açıklamada bulunmuştu.

Altaylı sosyal medya hesabından, 'Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da Diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk'ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin.' ifadelerini paylaşmıştı.


'Halkı tahrik edici, nefrete ve ayrımcılığa sürükleyici'
Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkanlık ve çalışanlarına karşı hakaret ederek vatandaşları ve depremzedeleri Başkanlığa karşı kışkırttığı iddiası ile gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyanet'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kuruluna yöneltilen, 'Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi?' sorusuna verilen cevaba kasten suizanda bulunarak, sosyal medya hesabından Başkanlık ve personeline yönelik çok ağır hakaretlerde bulunduğu iddiası ile gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Başkanlık I. Hukuk Müşaviri Selami Açan imzasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, 'Şüphelinin twitter sayfası üzerinden aşağılayıcı ifadelerle Başkanlığımız ve çalışanlarına karşı hakaret ederek vatandaşlarımızı ve depremzedelerimizi Başkanlığımıza karşı kışkırtmaya çalışması üzerine Başkanlığımızca suç duyurusunda bulunmak zorunluluğu hasıl olmuştur.


Dilekçede, Altaylı'nın, ülkemizin ve vatandaşlarının çok zor dönemlerden geçtiği bugünlerde Diyanet İşleri Başkanlığına ve devlet kuruluşlarına karşı algı ve dezenformasyon yoluyla, Din İşleri Yüksek Kuruluna sorulan bir soruya kurulun, dini bir konuya verdiği ilmi bir cevabı alıntılayarak Diyanet İşleri Başkanlığına ve personeline karşı aşağılayıcı, hakaretamiz söylemlerle saldırmasının Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil ettiği ifade edildi.
Fatih Altaylı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığına ve personeline karşı aşağılayıcı ve hakaret içerikli ifadeleriyle halkı tahrik edici, nefrete ve ayrımcılığa sürükleyecek şekildeki şikayete konu olan paylaşımda bulunmasının toplum nezdinde ve sosyal medyada büyük tepkiye yol açtığı ve halk arasında infiale sebep olduğu kaydedilen suç duyuru dilekçesinde, Altaylı hakkında, soruşturma ve kovuşturma başlatılarak, cezalandırılması talep edildi.'

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Yorumlar

Abdullah Murat

Allah katında geçerli tek din islamı, sahibinin yani Allahın atnım ve sınırlarıyla tanımayan kabul etmeyenler, o dinin mensuplarını yani teslim olmuş olanları dinin sahibinin mürtedlik hükmünde (dinden çıktınız kafir oldunuz bu işi yapanlar kafirlerin takendileridir buyurduğu) bir halde büyük zulme küfre günahlara katılımı temin etmek ve boyun eğdirmek suretyile islamın dışına karanlıklara ama süslü ve pis olan bir menfaatlenmeye itmekte farz kıldıkları eğitim ile bozuk islamın şartlarını taşımayan düşman bir nesli yetiştirmekte kendi olur ve yorumları ile icad ettikleri din adamını bu küfre memur ettikleri bu kurum ile adeta Allah ile (rahmeti) ile aldatmkta ve batıl hale getirdiklerine bağlılık temin ederek afyonlamakta büyük bir fitneyi icra etmektedirler. 

tatatonga

islamda din adamı sınıfı diye bir sınıf yoktur. herkes dinini öğrenmekle mükelleftir. kuranı kerim de açık bir kitaptır. diyanet din konusunda otorite değildir. evlatlık ile evlenilemez.
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