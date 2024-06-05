Diyanet İşleri Başkanlığı eğitim görevlisi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan alanlarda görev yapmak üzere yazılı ve sözlü sınavla 85 eğitim görevlisi alacak. Yapılan açıklama sonrasında başvuru tarihleri belli oldu. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı eğitim görevlisi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte detaylar.
Diyanet İşleri Başkanlığı 85 eğitim görevlisi alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, başvuruda bulunacak olan adayların gündeminde yer almaya başladı. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezlerine 75, Diyanet Akademisine 10 eğitim görevlisinin alımı yapılacak. Ankara'da yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alacak.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM GÖREVLİSİ ALIMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı eğitim görevlisi alımı için başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 5-19 Haziran tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.
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