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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi atamaları son dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri kimler oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine kimler atandı? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi atamaları listesi.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 08:35:00 - 2020-07-11 08:37:01
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi atamaları son dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı görevlendirildi. Dr. Medet Coşkun, Dr. Bilal Esen ve İdris Bozkurt ile Hartum Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Mustafa Bülent Dadaş, Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Irmaklı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Tahir Tural atandı.

İbrahim Hilmi Karslı kimdir, nerelidir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı biyografisi
İbrahim Hilmi Karslı kimdir, nerelidir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı biyografisi

Biyografi

İbrahim Hilmi Karslı kimdir, nerelidir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı biyografisi

 

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