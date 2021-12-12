Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu başkanı kim? Din İşleri Yüksek Kurulu'nun başındaki kim?

Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığının dinî konulardaki en yüksek karar ve danışma organıdır. 3 Mart 1924’te çıkan yasayla Diyanet İşleri Reisliği bünyesinde söz konusu görevleri ifa için 8 üyeden oluşan “Müşavere Heyeti” kurulmuştur. Heyetin ismi 1950 yılında “Müşâvere ve Dinî Eserler İnceleme Kurulu” olarak değiştirilmiş, 2 Temmuz 1965 tarihinde yürürlüğe giren 633 sayılı Kanunla da “Din İşleri Yüksek Kurulu” adını almıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu başkanı kim?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ‘dır. Peki Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı kimdir? Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı nereli kaç yaşında? Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı hangi görevlerde bulundu? İşte Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı hayatı, özgeçmişi.

Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı kimdir?

1970 yılında Trabzon Akçaabat’da doğdu.1992 yılında 19 Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden mezun oldu. 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “İslâm Hukukunda Satım Akdiyle İlgili Şartlar” başlıklı tezi ile yüksek lisansını 1995 yılında, “İzzuddin b. Abdisselam’da Maslahat Nazariyesi” başlıklı tezi ile doktorasını 1999 yılında tamamladı.

Akademik hayatına 1993 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimlerinde araştırma görevlisi olarak başladı. 2006-2008 yıllarında Kırgızistan Cumhuriyeti Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Yrd. Doç. olarak çalışan Haçkalı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 2006 yılında Doçent, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 2010 yılında Profesör unvanını aldı. Bölüm Başkan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı gibi idari görevlerin ardından 2012-2016 yıllarında Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü. İslam Hukuku alanında pek çok telif ve tercümesi bulunmaktadır. 05 Ekim 2020 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına Seçilen Haçkalı evli ve iki çocuk babası olup İngilizce ve Arapça bilmektedir.