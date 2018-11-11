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Diyanet İşleri Başkanlığı 2019'da 6 bin 100 personel alacak

Diyanet, 2019'da 200'ü  kadrolu, 5 bin 900'ü sözleşmeli olmak üzere 6 bin 100 personel alacak.

11 Kasım 2018 Pazar 11:26
Diyanet İşleri Başkanlığı 2019'da 6 bin 100 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2019 yılı bütçesine ilişkin hazırlanan  kitapçıkta  gelecek yıla ilişkin hedeflere de yer verildi.

Buna göre,  Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019'da kadrolu 50  Kur'an kursu öğreticisi, 100 imam-hatip ve 50 müezzin-kayyım istihdam edilecek.  Kurum ayrıca bin 500 Kur'an kursu öğreticisi, 4 bin imam-hatip ve 400  müezzin-kayyımı da sözleşmeli alacak. Böylece kurum toplamda 6 bin 100 personeli  istihdam etmiş olacak.

Diyanette boş olan kadrolar için yapılacak sınavlar sonucu başarılı  olan personelin atama işlemleri de gerçekleştirilecek.

Kadroların etkin ve verimli kullanılabilmesi için norm kadro yönergesi  çıkarılmasına ilişkin çalışmalar sürdürülecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlara dini  ve kültürel hizmetlerin düzenli, etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla ihtiyaç  duyulan ülkelerde müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlük kurulmasıyla ilgili  işlemleri de yürütecek.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 11:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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