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Medya Diyanet İşleri Başkanı'nın makam aracına saldıranlar 3 maymunu oynuyor! CHP'li Başkan tepki çekti
Medya

Diyanet İşleri Başkanı'nın makam aracına saldıranlar 3 maymunu oynuyor! CHP'li Başkan tepki çekti

Yeniakit Publisher
2024-06-25 09:47:00 -

Adında halk olan partinin temsilcisi tepki çekti. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, lüks aracına binerken vatandaşı geçiştirdi. Hiçbir ayrıcalığı olmamasına rağmen çakarlı ve sirenli aracına binip oradan ayrılması tepki çekti.

Diyanet İşleri Başkanı’nın makam aracına sistematik olarak saldıranların 3 maymunu oynadığı yerde, sosyal medyada yayılan bir video tepki çekti. Trafikte hiçbir ayrıcalığı olmamasına rağmen çakarlı ve sirenli makam aracına binen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu tepki çekti.

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Yorumlar

vlkn

çok açık konuşuyorum, bu tarz yaşamayı halka akp öğretti. en ufak bir makam sahibi olan sanayi bölgesinde arabasına çakarı taktırıp halka tepeden bakmaya başlıyor. bu iğrenç tarzın bu ülkedeki kurucusu ve temsilcisi akp'dir. cübbeli provokatör ali erbaş'ın audi A8 sevdasına girmek istemiyorum, o konu hakkında küfürsüz konuşamıyorum çünkü...
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