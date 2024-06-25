Diyanet İşleri Başkanı'nın makam aracına saldıranlar 3 maymunu oynuyor! CHP'li Başkan tepki çekti
Adında halk olan partinin temsilcisi tepki çekti. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, lüks aracına binerken vatandaşı geçiştirdi. Hiçbir ayrıcalığı olmamasına rağmen çakarlı ve sirenli aracına binip oradan ayrılması tepki çekti.
Diyanet İşleri Başkanı’nın makam aracına sistematik olarak saldıranların 3 maymunu oynadığı yerde, sosyal medyada yayılan bir video tepki çekti. Trafikte hiçbir ayrıcalığı olmamasına rağmen çakarlı ve sirenli makam aracına binen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu tepki çekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
AK Partili yeni başkan, 'belediyenin çok borcu var' diyerek makam aracını satışa çıkardı! "Yedek anahtarını eski başkana sormak lazım"