Diyanet İşleri Başkanı Prof. Erbaş'tan dünyaya Gazze dersi!
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gazze'ye ilişkin açıklamasında dünyaya tokat gibi sözlerle seslendi.
Katil İsrail'in Gazzeli mazlumlara yönelik acımasız saldırıları aralıksız sürerken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan sert bir açıklama geldi.
Gazze Şeridi'nde 12 çocuk açlık sebebiyle hayatını kaybetti.
Öte yandan bombardımanda şehit olanların sayısı 30 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor.
Prof. Erbaş son süreçte yaşananları, "Gazze’de bebekler, çocuklar katlediliyor dünyanın çıtı çıkmıyor." ifadeleriyle değerlendirdi.
Prof. Dr. Ali Erbaş, dünyaya şunu sordu: Ey insanlık! Sizin gözünüzde bombalar altında can veren binlerce çocuğun, bir balina kadar değeri yok mu?
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