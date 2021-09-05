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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "sosyal medya" çağrısı
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "sosyal medya" çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan "sosyal medya düzenlemesi" yapılması gerektiği yönünde çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 15:30:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "sosyal medya" çağrısı

"Seher Vakti Buluşmaları" programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medyaya yasal düzenleme çağrısında bulundu.

Erbaş konuşmasında, sosyal medyanın, sosyal-kültürel değişim ve dönüşümün önemli bir aracı olduğunu belirtti. Erbaş, bu değişim ve dönüşümlerin, gündelik hayatta bazı kolaylıklar ve imkanlar sağladığını ancak insani ve ahlaki boyutta ciddi risklere de zemin oluşturduğunu öne sürdü.

Sosyal medyaya yasal düzenleme çağrısı yapan Erbaş, "Sanal ve dijital dünyadan taşarak gerçek hayatı etkisi altına alan bu durum, dinin fert ve toplum düzleminde hedeflediği ahlaki ilke, değer ve erdemlerden uzaklaşmaya sebebiyet verebilmektedir. Bu itibarla, sosyal medyanın kullanımıyla alakalı hukuki çerçeveyi belirleyecek yasal bir mekanizmanın ihdası ve güçlü bir bilincin inşası, ötelenemez bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır." dedi.

Erbaş devamında şunları söyledi:

"Bu sebeple, bütün insanlık için daha güzel bir gelecek adına atılması gereken en önemli adım; bireysel, toplumsal ve küresel boyutta bir ahlak inşasıdır, hayatın tamamını içeren bir davranış biçimi olarak güzel ahlakı egemen kılmaktır. Müşterek ahlaki ilkeleri ortak bir davranış bilincine dönüştürerek teoriden ziyade, yaşayan değerler manzumesi olarak ideal hayat tarzı haline getirmektir."

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