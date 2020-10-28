Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlit Kandili çağrısı:
"Bu mübarek gecede saat 21.00'de ülkemizin tüm minarelerinden yükselecek salavatlara aziz milletimizi iştirak etmeye davet ediyorum"
ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatandaşları Mevlit Kandili dolayısıyla saat 21.00'de tüm minarelerinden yükselecek salavatlara iştirak etmeye davet etti.
Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Hz. Muhammed Mustafa Efendimizin dünyayı şereflendirdiği Mevlid Gecesi olan bu mübarek gecede saat 21.00'de ülkemizin tüm minarelerinden yükselecek salavatlara aziz milletimizi iştirak etmeye davet ediyorum."