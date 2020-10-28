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Aktüel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlit Kandili çağrısı:
Aktüel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlit Kandili çağrısı:

"Bu mübarek gecede saat 21.00'de ülkemizin tüm minarelerinden yükselecek salavatlara aziz milletimizi iştirak etmeye davet ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 15:22:22 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlit Kandili çağrısı:

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatandaşları Mevlit Kandili dolayısıyla saat 21.00'de tüm minarelerinden yükselecek salavatlara iştirak etmeye davet etti.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hz. Muhammed Mustafa Efendimizin dünyayı şereflendirdiği Mevlid Gecesi olan bu mübarek gecede saat 21.00'de ülkemizin tüm minarelerinden yükselecek salavatlara aziz milletimizi iştirak etmeye davet ediyorum."

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