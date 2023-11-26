Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Kadına Yönelik Şiddet mesajı

Erbaş mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Katil İsrail dünyanın gözü önünde soykırımlarına devam ediyor. BM Rakamlarına göre Gazze’de saat başı 2 anne, her iki saatte bir 7 kadının yaşama hakkı elinden alınıyor. Son bir ayda saldırılarda ölenlerin yüzde 67’si kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Tüm bu yaşananlara karşı insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları iddiasıyla her konuda tepkisini yüksek bir sesle gösteren uluslararası kuruluşlar ise cılız tepkileriyle yaşanan bu trajediyi engellemek için yetersiz kalıyor.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün vicdanları harekete geçiren bir duyarlılığa vesile olmasını temenni ediyor, yapılacak etkinliklerin ve farkındalık çalışmalarının yaşanan bu kötülüğün son bulmasına ve iyiliğin dünyamıza egemen olmasına katkı sunmasını temenni ediyorum"