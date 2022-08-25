Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Gülşen'in İmam Hatiplileri hedef alan hadsiz sözlerine tepki!

Batı ahlaksızlığını yaşam tarzı olarak benimseyip milleti gelenek ve kültüründen uzaklaştırarak empoze etmeye çalışan Gülşen, sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözleriyle sınırları aştı. Gülşen'in hadsiz sözlerine vatandaşlardan tepki yağdı. Twitter'da Gülşen'in tutuklanması için açılan hashtag gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ise, Gülşen'in sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği skandal sözlerinden dolayı TCK 216. Madde kapsamında resen soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan tepki

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gülşen'in milletin sinir uçlarıyla oynayan sözlerine tepki gösterdi.

Erbaş, "En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan İmam-Hatip Okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum" dedi.