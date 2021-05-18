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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan dayanışma ziyareti
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan dayanışma ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Filistin’in Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ederek, “Filistinli kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 22:52:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan dayanışma ziyareti

 Yeni Akit   ANKARA 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Filistin’in Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Filistinlilere desteğini açıkladı.

Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, “Filistin Ankara Büyükelçisi sayın Faid Mustafa’yı ziyaret ettik. Maddi ve manevi olarak tüm gücümüzle Filistin'in, Kudüs’ün, Mescid-i Aksa'nın, Filistinli kardeşlerimizin yanında her zaman olduk ve her zaman olmaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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