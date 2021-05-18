Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan dayanışma ziyareti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Filistin’in Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ederek, “Filistinli kardeşlerimizin yanındayız” dedi.
Yeni Akit ANKARA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Filistin’in Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Filistinlilere desteğini açıkladı.
Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, “Filistin Ankara Büyükelçisi sayın Faid Mustafa’yı ziyaret ettik. Maddi ve manevi olarak tüm gücümüzle Filistin'in, Kudüs’ün, Mescid-i Aksa'nın, Filistinli kardeşlerimizin yanında her zaman olduk ve her zaman olmaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.