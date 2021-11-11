Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Başak Cengiz açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul-Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz ile ilgili paylaşımda bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul-Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz ile ilgili açıklama yaptı.
Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, saldırganın en ağır cezayı almasını istedi.
Ali Erbaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"#BaşakCengiz evladımızın canice katledilişi yüreklerimizi derinden yaralamıştır. Evladımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyor, ailesine bu acıyı yaşatan gözü dönmüş saldırganın en ağır cezayı almasını temenni ediyorum."