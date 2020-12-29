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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Aylin Sözer açıklaması
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Aylin Sözer açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, akademisyen Aylin Sözer'in öldürülmesinin kendilerini derinden yaraladığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 21:08:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Aylin Sözer açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Akademisyen Aylin Sözer'in canice katledilişi bizleri derinden yaralamıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her türlü şiddet ve istismarın karşısındayız."

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