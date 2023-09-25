Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Peygamber Efendimizi yeniden hatırlayıp, hatırlatacağız

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yıl "Peygamberimiz (Sallahü aleyhi vessellem), İman ve İstikamet" temasıyla düzenlenecek "Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Başkanlıktaki 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Erbaş, "Yıllardan beri olduğu gibi bu yıl da Mevlid-i Nebi haftasında ülkemizin her yerinde, şehirlerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde, yurt dışında ulaşabildiğimiz yerlerde, Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya, 2 bin 500 kadar hocamızın bulunduğu her yerde, Peygamber efendimizi anacağız. Onun insanlığa kazandırdığı zenginlikleri yeniden hatırlayıp, hatırlatacağız" ifadelerini kullandı.

Erbaş, yapacakları etkinliklerle Hazreti Muhammed’in insanlara kazandırdığı değerleri Türkiye’nin her yerinde anlatacaklarını belirterek, bu istikamette konferans ve seminerler düzenleneceğini, okullarda ise Hazreti Muhammed (Sallahü aleyhi vessellem)’in hayatını ön plana çıkaran siyer, şiir yarışmaları gibi etkinlikler yapılacağını bildirdi.

"Mevlid-i Nebi Haftası'nda çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız"

"Peygamberimizi anmak kadar güzel şey olabilir mi? İllerimizde ilçelerimizde, kasabalarımızda, köylerimizde, yurt dışında Müslümanların veya gayrimüslimlerin olduğu yerlerde biz Kur'an-ı Kerim'den aldığımız ilkelerle, bütün insanlara Peygamber efendimizi tekrar tekrar tanıtmaya çalışacağız" diyen Erbaş, şöyle devam etti:

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"30 bin civarında Kur'an kursu hoca hanım kardeşimiz var. Onlar sadece Kur'an-ı Kerim öğretmiyorlar. Aynı zamanda örnek bir Müslüman aile nasıl olur, Peygamber (Sallahü aleyhi vessellem) efendimizin aile hayatını örnek olarak insanlığa nasıl anlatabiliriz bunun gayreti içerisindeler. Peygamber efendimiz (Sallahü aleyhi vessellem), Kur'an-ı Kerim'i 23 sene içerisinde vahiy aldı, yaşayarak insanlara tanıttı. Yaşayan Kur'an, Peygamber efendimiz. Peygamber efendimiz Kur'an ile bütünleşmiş, onun hayatı adeta Kur'an-ı Kerim'i tanıtan hale gelmiş. Biz de Kur'an kurslarımızda bunu söylüyoruz gençlerimize, kadınlarımıza. Bu vesileyle inşallah Mevlid-i Nebi Haftası'nda bu çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız."

Programın sonunda "2023 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Proje Yarışması"nda dereceye girenlere ödüllerini takdim eden Erbaş, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Mevlid-i Nebi Haftası açılış programı idrak edileceğini aktardı.