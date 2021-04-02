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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Onun yokluğunu çok çektik
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Onun yokluğunu çok çektik

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Camisi ve İslami İlimler Kütüphanesinin açılışında konuşma yaptı. Erbaş, "Üniversitelerimizin içinde camilerimizi gördüğümüz zaman şöyle bir sıcaklık yüreğimize iniyor, elhamdülillah. Onun yokluğunu da çok çektik. 40 yıl camisiz üniversiteler oldu memlekette. Ama şimdi elhamdülillah biz geçmişi, geçmişin sıkıntılarını konuşmak bize bir fayda vermez, bugüne bakalım, geleceğe bakalım, inşallah istikbale bakalım." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 18:52:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Onun yokluğunu çok çektik

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Camisi ve İslami İlimler Kütüphanesinin açılışında konuşma yaptı.

Erbaş, camilerin ırk, renk, zengin-fakir demeden bütün statüleri, sınıfları sıfırlayan bir özelliği olduğunu, İnönü Üniversitesinde de bütün Türkiye'den ve yurt dışından öğrencilerin olduğunu, bu caminin herkesi kuşatacağını söyledi.

"30 civarında üniversitede camiler tamamlanmak üzere"

Artık bütün üniversitelerde camilerin yükseldiğini, 30 civarında üniversitede tamamlanmak üzere olan camilerin bulunduğunu anlatan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Camia üniversitenin Arapça karşılığıdır. Camiatül Ezher, Camiatül İslam, Camiatül Ümmül Kur'an, duymuşsunuzdur. Üniversite demek. Ne kadar yakın birbirine, yani o kadar yakışıyor birbirlerine, isim olarak da yakışıyor, fiziksel olarak da yakışıyor. Üniversitelerimizin içinde camilerimizi gördüğümüz zaman şöyle bir sıcaklık yüreğimize iniyor, elhamdülillah. Onun yokluğunu da çok çektik. 40 yıl camisiz üniversiteler oldu memlekette. Ama şimdi elhamdülillah biz geçmişi, geçmişin sıkıntılarını konuşmak bize bir fayda vermez, bugüne bakalım, geleceğe bakalım, inşallah istikbale bakalım."

"Bu memleketin çocuklarının elinden kitabın ve kalemin düşmemesi lazım" diyen Erbaş, "Çünkü medeniyetimizin temelinin dayandığı Kur'an'ın 2 suresinin birincisi 'oku' diye başlıyor, ikincisi de 'kaleme ve kalemin yazdıklarına yemin olsun' diye başlıyor. Biz medeniyet olarak kaleme, kitaba, okumaya, kütüphaneye önem verdiğimiz sürece hep yükselmişiz" dedi.

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Yorumlar

Sefer

Allah resimizden razi olsun. Fitnetörlerin üzerine her türlü lanet olsun.
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Şahika

Aman, chpkk gelmesin hepsini ahır yapar ya da satar...
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