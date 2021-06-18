Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Makedonya'da Gostivarlılarla buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Makedonya programının ikinci gününde Makedonya İslami İlimler Fakültesi ile İsa Bey Medresesi'ni ziyaret etti.

İlk olarak İsa Bey Medresesi'ne giden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, medrese müdürü İbrahim İdris'i ile görüştü. İdris'i ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbaş'a teşekkür etti ve medresede yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İdrisi'ye başarılar dileyen Erbaş, bazı öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra medreseden ayrıldı.

Daha sonra Erbaş, Makedonya İslami İlimler Fakültesine geçti. Erbaş'ı burada fakülte dekanı Profesör Doktor Şaban Süleyman ve fakültenin hocaları karşıladı.

Süleyman, Erbaş'ı fakültelerinde ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade ederek, fakülte hakkında bilgi verdi. Erbaş daha sonra beraberindeki heyetle fakültenin dersliklerinde ve kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Erbaş, ayrıca Türkiye tarafından Üsküp'te yaptırılan ve inşaatı devam etmekte olan Tophane Yeni Camii'nde incelemelerde bulundu.

Üsküp'teki temas ve ziyaretlerini tamamlayan Erbaş, Gostivar'a hareket etti. Gostivar Müftülüğünü ziyaret eden Erbaş, Gostivar Müftüsü Sabahudin Zendeli'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Erbaş, daha sonra ismini yanı başında bulunan ve Osmanlı dönemi eserlerinden saat kulesinden alan Saat Camii'nde öğle namazını kıldı.

Namaza müteakip Gostivarlılara hitap eden Başkan Erbaş, "O gün bugündür bu topraklarda ezan sesleri yükseliyor. Bugün Üsküp'ten buraya gelinceye kadar minareleri seyrede seyrede gelmiş olmanın mutluluğunu yaşadık. Allah sizlerden razı olsun." dedi.

Erbaş, Üsküp'ün, Gostivar'ın İstanbul'dan, Bursa'dan bir farkı olmadığını belirterek, "Burada da ezan sesleri yükseliyor, orada da. Birliğimiz, beraberliğimiz o kadar büyük ki, o kadar iç içeyiz ki Rabbim bu birliğimizi, beraberliğimizi hiçbir zaman bizlerden uzak eylemesin." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim'deki "Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin; çünkü o, apaçık düşmanınızdır." ayetini hatırlatan Erbaş, "Allah iyiliği, güzelliği, barışı emrediyor. Biz İslam'dan aldığımız bu anlayışla Peygamber Efendimizin Medine-i Münevvere'de kurmuş olduğu farklı inançlardan, renklerden insanların bir arada yaşayabilme tecrübesini bugün işte bu bölgelerde en güzel bir şekilde yaşanması için gayret ediyoruz. Medine-i Münevvere'yi şöyle bir gözünüzün önüne getiriniz Farklı inançlardan insanlar var. Allah Resulü Efendimiz, öyle güzel bir düzen gerçekleştirdi ki orada. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselam, bugün dünyanın her yerinde örnek alınması gereken bir hayat tarzının en güzel örneğini gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Müslümanların Hazreti Peygamberin örnekliğini kıyamete kadar hayatlarına rehber yapmaları gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

Onun örnekliğinden istifade ederek Müslümanlığımızı en güzel bir şekilde yaşamaya çalışacağız. Çocuklarımız camilerden istifade ederek Peygamber Efendimizin en güzel örnekliğini öğrenecekler. Onlar doğduklarında sağ kulaklarına ezan okuyor, sol kulaklarına kamet getiriyoruz. Ne demiş oluyoruz, 'Sen Müslümansın, son nefesine kadar İslam'ın ilkelerine göre yaşayacaksın' mesajını çocuklarımızın kulaklarına okuyoruz. Son nefeslerine kadar İslam'la şereflenmelerini sağlamak için temelleri bu şekilde atıyoruz. İşte İslam'la yoğrulan bu topraklarda yaşayan siz Müslüman kardeşlerimiz bu geleneklerimize, bu ilkelerimize riayet ederek yaşıyorsunuz. Rabbim kıyamete kadar bizi bu anlayıştan uzak tutmasın.

Erbaş, konuşmasının ardından caminin bahçesindeki Hafızlık ve Güzel Kur'an Okuma Enstitüsünü ziyaret etti, öğrencilerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.





