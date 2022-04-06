Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde teravih namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde teravih namazı kıldırdı. Erbaş, enderun usulüyle kıldırdığı teravih namazının ardından cemaatle birlikte dua etti. Namazın ardından cemaate hitap eden Başkan Erbaş, vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. Erbaş, Müminin Rabbine en yakın olduğu yer secde olduğunu belirterek, “Allah bize nasip etti ve hep birlikte defalarca secde yaptık. O yüzden Teravih namazı ne mübarek ve faziletli bir ibadettir. Dolayısıyla Teravih namazına koşarak camilere gelelim” dedi.

Teravih namazlarının önemine değinen Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Şurada ne güzel rahat nefes alabiliyoruz değil mi? Şu bir nefesi alıp vermenin karşılığı olarak değil günde 5 vakit namaz, değil 40 secdeye. Daha fazla secdelere değmez mi? Elhamdülillah onun için gençlerimizi, çocuklarımızı 5 vakit namaza teşvik edelim. Teravih namazına teşvik edelim. Fırsat bu fırsattır. Nefesimizi alıp verebiliyorken onun şükrünü eda edelim. Onun şükrünün en büyük vesilesi de namazdır, oruçtur, hayırdır, hasenattır, duadır, zikirdir, tefekkürdür, şükürdür. Şükürler olsun ya Rabbi diye dilimizle bunu söylediğimiz gibi alınlarımızla secde ederek, rüku ederek, malımızla infak ederek, zekatını vererek, sadakamızı, fitremizi vererek, hayır, hasenat yaparak, yardımlaşarak, paylaşarak, dayanışma içerisinde olarak, şükrümüzü eda edeceğiz. Rahatlıkla alıp verdiğimiz nefesin şükrünü böyle eda edeceğiz.”