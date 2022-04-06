  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde teravih namazı kıldırdı
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde teravih namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde teravih namazı kıldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 07:54:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde teravih namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde teravih namazı kıldırdı. Erbaş, enderun usulüyle kıldırdığı teravih namazının ardından cemaatle birlikte dua etti. Namazın ardından cemaate hitap eden Başkan Erbaş, vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. Erbaş, Müminin Rabbine en yakın olduğu yer secde olduğunu belirterek, “Allah bize nasip etti ve hep birlikte defalarca secde yaptık. O yüzden Teravih namazı ne mübarek ve faziletli bir ibadettir. Dolayısıyla Teravih namazına koşarak camilere gelelim” dedi.

Teravih namazlarının önemine değinen Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Şurada ne güzel rahat nefes alabiliyoruz değil mi? Şu bir nefesi alıp vermenin karşılığı olarak değil günde 5 vakit namaz, değil 40 secdeye. Daha fazla secdelere değmez mi? Elhamdülillah onun için gençlerimizi, çocuklarımızı 5 vakit namaza teşvik edelim. Teravih namazına teşvik edelim. Fırsat bu fırsattır. Nefesimizi alıp verebiliyorken onun şükrünü eda edelim. Onun şükrünün en büyük vesilesi de namazdır, oruçtur, hayırdır, hasenattır, duadır, zikirdir, tefekkürdür, şükürdür. Şükürler olsun ya Rabbi diye dilimizle bunu söylediğimiz gibi alınlarımızla secde ederek, rüku ederek, malımızla infak ederek, zekatını vererek, sadakamızı, fitremizi vererek, hayır, hasenat yaparak, yardımlaşarak, paylaşarak, dayanışma içerisinde olarak, şükrümüzü eda edeceğiz. Rahatlıkla alıp verdiğimiz nefesin şükrünü böyle eda edeceğiz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay