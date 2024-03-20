  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Avukat Ekrem’in adamlarının nasıl‘ kafa kopardığını’ anlattı: 1 milyon lira ihale alacak firmadan geldi

Ortada neler neler dönmüş onun derdine bakın! CHP’li Burhanettin Bulut Para Kulelerine Tosladı

'Dolar 40 lira olacak' yetmedi! Şimdi de gizli rapor

Ramazan Ayvalı Hoca mübarek ayın manevi iklimini değerlendirdi! Yetimlerimizi ve Gazze’deki kardeşlerimizi unutmayalım

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar sonrası flaş gelişme! Fenerbahçe'yi batırmak için el ele verdiler!

CHP’nin ayağına dolanana FETÖ tipi kumpas

Batı eserleriyle anma! Ekrem’in Haçlı aşkı bitmedi

İBB ve İmamoğlu detayına dikkat! Para kuleleri skandalında yeni görüntüler

PEUGEOT E-5008 tanıtıldı! Üst sınıf 7 koltuklu elektrikli SUV!

İsmail Nacar’dan uyarı: Bu tuzağa düşme Fatih!
Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Gençlerimizin huzur bulduğu yer camiler olmalı”
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Gençlerimizin huzur bulduğu yer camiler olmalı”

Yeniakit Publisher
2024-03-20 17:14:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Gençlerimizin huzur bulduğu yer camiler olmalı"

Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hüdayi Camii ve 4-6 yaş Kur'an kursu düzenlenen törenle açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Çocuklarımız ve gençlerimiz için bu camiyi, Kur’an kursunu en verimli bir şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Bunun derdini biz taşıyoruz” dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hüdayi Camii ve 4-6 yaş Kur'an kursu düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Bizim çocuklarımız, gençlerimiz nerede huzur buluyorlar? Bir düşünelim, nerelerde daha fazla gençler var? Aslında Müslümanların çocuklarının, bizim gençlerimizin huzur bulduğu yerin camiler olması lazım. Bundan sonra bunun için mücadele edeceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için bu camiyi, Kur’an kursunu en verimli bir şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Bunun derdini biz taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Burası çok zor şartlarda zamanında hizmet için yapılmış bir cami”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Burası çok zor şartlarda zamanında hizmet için yapılmış bir cami, Kur’an kursu, öğrenim yeri, hafızlık ve üniversiteye giden talebelerin olduğu güzel bir ilim yuvasıydı. Biz geldiğimizde sağ olsun Ahmet Topbaş hocamız, Osman Topbaş hoca efendimizle bir araya geldik ve camiye merhaba dedik. Bugün de bu hale geldi. Kendilerinden Allah razı olsun” dedi.


Açılış törenine Diyanetİşleri Başkanı Ali Erbaş, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İlçe Kaymakamı Abdulaziz Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, AK Parti İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, İlçe Müftüsü Abdulkerim Çelik, Hüdayi Vakfı Genel Müdürü Medet Bala, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çanakkale şehitleri Mekke'de anıldı
Çanakkale şehitleri Mekke'de anıldı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çanakkale şehitleri Mekke'de anıldı

Erbaş: Farklılıklarımız rahmet vesilesi olarak görülmeli
Erbaş: Farklılıklarımız rahmet vesilesi olarak görülmeli

Oruç

Erbaş: Farklılıklarımız rahmet vesilesi olarak görülmeli

Murat Kurum mal varlığını açıkladı!
Murat Kurum mal varlığını açıkladı!

Gündem

Murat Kurum mal varlığını açıkladı!

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23