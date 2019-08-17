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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Depremin zararlarını azaltmaya gücümüz yetiyor"

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümünde depremde hayatını kaybedenler için Sakarya İl Müftülüğünce Yeni Cami’de düzenlenen mevlite katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Depremi durdurmaya gücümüz yetmiyor ama depremin zararlarını azaltmaya gücümüz yetiyor bunu bizim yapmamız lazım” dedi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:15
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Depremin zararlarını azaltmaya gücümüz yetiyor"

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümünde depremde hayatını kaybedenler için Sakarya İl Müftülüğünce Yeni Cami’de düzenlenen mevlite katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Depremi durdurmaya gücümüz yetmiyor ama depremin zararlarını azaltmaya gücümüz yetiyor bunu bizim yapmamız lazım” dedi.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya İl Müftülüğünce Marmara depreminde hayatını kaybedenler için Adapazarı ilçesinde Yeni Cami’de öğle namazı öncesi düzenlenen mevlit programına katıldı. Marmara depreminin üzerinden 20 yıl geçtiğini ve o gece hayatlarını kaybeden herkese rahmet dileyen Diyanet İşleri BaşkanıAli Erbaş, insanların dünyaya imtihan için gönderildiğini ve bu imtihanı güzel şeyler yaparak kazanılabileceğini belirtti. Daha sonrasında Peygamber efendimizin hadislerinden örneklendirmeler de bulunan Erbaş, afetlerin Allah’ın takdiri olduğunu buna karşı koyulamayacağını ama afetlere karşı tedbir alınabileceğini dile getirdi.


İnsanların dünyaya imtihan için gönderildiğini ve bu imtihanı da güzel şeyler yaparak kazanılabileceğini vurgulayan Erbaş, "17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 20 yıl geçti. Akrabalarımızdan, komşularımızdan, dostlarımızdan birçoğunu o gece kaybettik, Rabbim hepsine rahmet eylesin, bir daha böyle felaketler bizlere yaşatmasın. Bizler dünyada Rabbimizin ifadesi ile imtihan olmak için gönderildik ama bu imtihanı en güzel işi yaparak kazanmamız gerekiyor. Ölümde, hayatta bizim imtihanımız için. Bu dünyada imtihan oluyoruz, hangimiz daha güzel iş yapıyoruz diye. O açıdan Peygamber efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki; ‘İş ehline verilmedi mi, kıyameti bekle’ ne demek kıyameti bekle işte deprem bir kıyamettir. İnşallah hem dünya için hem de ukba için üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmek zorundayız. Sorumluluklarımızın bilincinde olmak zorundayız. Afetler yüce Rabbimizin takdiridir, onun önüne geçmek mümkün değildir. Durdurabiliyor muyuz depremi, sel, yağmuru? Bu Cenab-ı Hak’kın takdiri. Ama inşallah bilinçli Müslümanlar olarak afetlerin olacağını dikkate alarak tedbirlerimizi de almamız lazım, maddi ve manevi tedbirlerimizi. İyi mühendis, mimar yetiştireceğiz, ahlaklı iş adamı, müteahhit yetiştireceğiz ki yaptığı evleri sağlam yapsın. Depremi durdurmaya gücümüz yetmiyor ama depremin zararlarını azaltmaya gücümüz yetiyor bunu bizim yapmamız lazım. Bu da işi ehline vererek, işini sağlam yaparak, iş ahlakına sahip çıkarak olacak şeylerdir” dedi.


Program daha sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın dua ettirmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:15
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