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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camii’nde Filistinliler için dua etti
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camii’nde Filistinliler için dua etti

Yeniakit Publisher
2023-10-14 23:25:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camii’nde Filistinliler için dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul’da düzenlenen “Büyük Filistin Yürüyüşü” etkinliği kapsamında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Filistinliler için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul’da düzenlenen “Büyük Filistin Yürüyüşü” etkinliği kapsamında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Filistinliler için dua etti. Milli İrade Platformu İsrail’in Filistin’deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla İstanbul’da “Büyük Filistin Yürüyüşü” etkinliği düzenledi.

Beyazıt Meydanı’ndan Sultanahmet’e yürüyen grup, etkinliğin tamamlanmasının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde akşam namazı kıldı. Akşam namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, namaz sonrası Filistinliler için dua ederek, "İlahi Ya Rabbi! Ülkemiz genelinde okunan binlerce hatm-i şeriften hasıl olan sevabı, Kudüs’ün, Filistin’in, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü için fedai can eden bütün şehitlerin ruhlarına hediye eyledik kabul eyle Ya Rabbi. Ruhlarını mele-i alada ferahnak eyle, kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle Ya Rabbi. Mazlumlara, mağdurlara, haksızlığa uğrayanlara yardım eyle Ya Rabbi. Zalimleri kahru perişan eyle Ya Rabbi.

İlahi Ya Rabbi! Yeryüzünde nice zulümler işleniyor, Filistin’de, Gazze’de, Kudüs’te, Arakan’da, Irak’ta, Hindistan’da, Keşmir’de, Doğu Türkistan’da ve dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu zulümleri en kısa zamanda ortadan kaldırman için Sana yalvarıyoruz Ya Rabbi. Bizleri her türlü kötülüklerden, şerlerden, düşmanların zulmünden muhafaza eyle Ya Rabbi. Bütün Müslümanlara birlik, beraberlik nasip eyle Ya Rabbi. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır, gazaba uğramışların, azımsatmışların yolundan bizleri uzak eyle Ya Rabbi.
İlahi Ya Rabbi! Kur’an’ın da buyuruyorsun ki; ‘Hepiniz Allah’ın ipine sımsıkı sarılınız, tefrikaya düşmeyiniz.” İlahi Ya Rabbi! İslam’da, Kur’an’da, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) izinde buluşmayı İslam alemine nasip eyle. Birliğimize, beraberliğimize göz dikmiş olan dahili ve harici düşmanlara fırsat verme Ya Rabbi. Onların dinimiz, inancımız, gençlerimiz, Müslümanlar, İslam beldeleri, Kudüs, Filistin, Gazze, Anadolu’muz ve bütün İslam alemi için kurmuş oldukları her türlü tuzakları kendi başlarına makus eyle Ya Rabbi.
İlahi Ya Rabbi! Kur’an-ı Kerim’inde ’Allah’ın yardımıyla; O, dilediğine yardım eder’ buyuruyorsun Filistinli kardeşlerimizi meleklerinle güçlendir Ya Rabbi. Onların gücünü, gücünün üzerinde göster ve düşmanlarının kalplerine korku sal Ya Rabbi. Bizleri her türlü afetlerden, felaketlerden, görünür görünmez kazalardan, belalardan muhafaza eyle Ya Rabbi” dedi.


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