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Aktüel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 11 yaşında hafızlığını tamamlayan görme engelli Ravzanur’u tebrik etti

12 ayda hafızlığını tamamlayan görme engelli 11 yaşındaki RavzanurKoçaker’i tebrik eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Rabbim zihnine nakşettiği Kur'an ile amel etmeyi nasip etsin. İmam hatip ortaokulu öğrencisi olan 11 yaşındaki evladımıza eğitim hayatında başarılar dilerim” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 18:16:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 11 yaşında hafızlığını tamamlayan görme engelli Ravzanur’u tebrik etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 12 ayda hafızlığını tamamlayan görme engelli Karapınar Merkez Kız Kuran Kursu öğrencisi 11 yaşındaki RavzanurKoçaker’i tebrik etti.

Sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yayımlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajında şu ifadelere:

“Kur'an-ı Kerim'i 12 ay gibi kısa bir sürede hıfzeden görme engelli RavzanurKoçaker kızımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Rabbim zihnine nakşettiği Kur'an ile amel etmeyi nasip etsin. İmam hatip ortaokulu öğrencisi olan 11 yaşındaki evladımıza eğitim hayatında başarılar dilerim.”

Başkan Erbaş, ayrıcaKonyaKarapınar'dayaşayan aileyitelefonla arayarak,Ravzanurve babası Mehmet ileannesi Rabia Koçaker’legörüştüve aileyiAnkara’ya davet etti.

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