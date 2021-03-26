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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan tepki: Şiddetle kınıyorum
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan tepki: Şiddetle kınıyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan camiye yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 17:26:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan tepki: Şiddetle kınıyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan camiye yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Kıbrıs Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mabetlerimizi hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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