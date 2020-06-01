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Siyaset

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki

Güney Kıbrıs’ta, Limasol’da Köprülü Camii’nin yakılmak istenmesine, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 22:57:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Güney Kıbrıs’ta, Limasol’da Köprülü Camii’nin yakılmak istenmesine sert tepki gösterdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Güney Kıbrıs’ın Limasol şehrindeki Köprülü Camii’ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mabetimize el uzatan bu caniler, bir an evvel bulunmalı, adalet karşısına çıkarılmalıdır."

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