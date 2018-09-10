THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan öğrencilere önemli mesajlar!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,Uluslararası İlahiyat Programı'na (UİP) bu yıl hak kazanan öğrenciler için düzenlenen uyum programında önemli açıklamalarda bulundu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 22:18
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan öğrencilere önemli mesajlar!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamber Efendimize en çok yardımcı olanlar gençlerdi. Peygamber Efendimize iman ederek İslam için çalıştılar ve müşriklerle mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kocatepe Konferans Salonu'nda, Uluslararası İlahiyat Programı'na (UİP) bu yıl hak kazanan öğrenciler için düzenlenen uyum programına katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, UİP'in, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin en büyük projelerinden biri olduğunu belirtti. 

İslam medeniyetinin iki önemli kaynağının Kur'an-ı Kerim ve sünnet olduğunu belirten Erbaş, Kur'an-ı Kerim ve sünnetin izinde kurulan İslam medeniyetinin merhametin, güzel ahlakın, bir arada yaşamanın güzel örnekleriyle dolu olduğunu kaydetti.

"PEYGAMBER EFENDİMİZE EN ÇOK YARDIMCI OLANLAR GENÇLERDİ"

Erbaş, daha güzel bir hayat ve dünyanın inşası için gençlerin hayalleri, çalışmaları ve gayretlerinin önemini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nitekim Peygamber Efendimiz Mekke'de bir cahiliye toplumundan dünyanın en güzel dönemini inşa ederken bunu kendisine inanan bir avuç genç Müslüman ile beraber yapmıştır. Peygamber Efendimize en çok yardımcı olanlar gençlerdi. Peygamber Efendimize iman ederek İslam için çalıştılar ve müşriklerle mücadele ettiler. Mekke'nin azılı müşrikleri ile Ebu Cehillerle, Ebu Leheblerle mücadele ettiler."

Öğrencilere Hazreti Muhammed'in hayatını okuma tavsiyesinde bulunan Erbaş, onu tanımadan dostluk, vefa, paylaşma, kardeşlik, cesaret ve merhamet gibi kavramların anlaşılamayacağını bildirdi.

Erbaş, konuşmasının ardından UİP öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 22:18
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  2. ali erbaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alibaba'nın patronu görevi bırakıyor! Artık öğretmenlik yapacak
    1. Alibaba'nın patronu görevi bırakıyor!..
    2. İspanya'dan şok! Suudi Arabistan bunu..
    3. Araç sahipleri dikkat! Bunu yapanlar..
    4. Galatasaray'da sürpriz ayrılık!
    5. Suudi prenses Fransa'da soyuldu
    6. FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon!
    7. İnce'den yeni apolet kararı!
    8. Tarihi zirve sonrası Rusya'dan flaş..
    9. PKK'ya ağır darbe! Mühimmatları ele..
    10. BM'den korkutan uyarı! 21. yüzyılın en..
    11. Fenerbahçe'de borç krizi! 800 milyon..
    12. Fenerbahçe'den Diego Costa açıklaması
    13. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan..
    14. Karabükspor’da kan değişikliği! Yeni..
    15. Binali Yıldırım'dan sürpriz kabul
    16. Burak Yılmaz sürprizi! Çalışmalara..
    17. Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    18. Şarbon paniği! Bir şehir alarma geçti
    19. Almanya'dan dikkat çeken İdlib..
    20. Fırında sebzeli somon balığı nasıl..
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'