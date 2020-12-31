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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan cuma namazı açıklaması
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan cuma namazı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Maske ve mesafe kuralına riayet ederek ikametimize en yakın camide cuma namazlarımızı eda edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 18:28:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan cuma namazı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı yarın camilerde cuma namazı kılınabileceği hatırlatmasında bulundu.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın maske ve mesafe kuralına riayet ederek, araç kullanmadan, ikametimize en yakın olan camimizde kendi seccadelerimizle cuma namazlarımızı eda edeceğiz inşallah. Rabb'im hastalarımıza şifa versin, yaşanmakta olan salgın hastalıktan tüm insanlığı korusun." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Anlamadım

Sokağa çıkma yasağı var nasıl olacak o
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Abdulkadir Ulu

AMİN
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