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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın acı günü
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın acı günü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın amcası Abdullah Erbaş, rahmet-i Rahman'a kavuştu. Erbaş'ın cenaze namazını kıldırdığı Abdullah Erbaş, Kabadüz ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki kabristanlığa defnedildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 21:43:00 - 2021-04-21 21:58:14
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın acı günü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın amcası Abdullah Erbaş, rahmet-i Rahman'a kavuştu.

Yaşlılığa bağlı nedenlerle dün evinde vefat eden Abdullah Erbaş'ın cenazesi, Kabadüz ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Yeşilyurt Camisi'nden kaldırıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cenaze namazı kıldırdığı Abdullah Erbaş, aynı mahalledeki kabristanlığa defnedildi.

Cenazeye, Erbaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kabadüz Kaymakam Vekili Hasan Erdoğan, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, İl Müftüsü İsmail Çiçek ve vatandaşlar katıldı.

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