Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Türk-İslam sanatlarının tanıtımına katkı sağlanacak!

Yeni Akit ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda “Edirne Camileri ve Selimiye Sempozyumu” başlıklı ulusal düzeyde bir sempozyum düzenleyecek.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her yıl 1-7 Ekim tarihlerinde düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın 2021 yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek sempozyumda, İslam Medeniyetinin önemli mimari eserlerini bünyesinde barındıran Edirne gibi bir şehri ve içerisindeki kültür mirasını -Selimiye Camii başta olmak üzere- tarihi camiler ve külliyeleri özelinde ele alınacak.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın sosyal medya hesabından duyurduğu sempozyumla, başta Selimiye Camii olmak üzere Edirne camilerinin kadim tarihine ve şahit olduğu değişimlere ışık tutmak, bünyelerinde barındırdıkları kültür mirasının bilhassa Türk-İslam sanatları açısından tanıtımına katkı sağlamak, camilerin medeniyetimizdeki eşsiz değerini ve toplumsal fonksiyonlarını din hizmetleri ekseninde mercek altına almak amaçlanıyor.

Tebliğ özetleri 6 Ağustos’a kadar teslim edilecek

2-3 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek sempozyuma katılmak isteyenler, tebliğ özetlerini 6 Ağustos 2021 tarihine kadar teslim edebilecekler. Kabul edilen tebliğler, 17 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Sempozyuma katılma hakkı elde edenlerin tebliğ metinlerini teslim edecekleri son tarih 24 Eylül 2021 olarak belirlendi. Sempozyumun yüz yüze veya çevrim içi mi olacağına salgının seyrine göre önümüzdeki günlerde karar verilecek.