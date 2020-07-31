Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine yine kılıçla çıktı

Yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı bu sabah kılındı. Namazı kıldıran ve hutbe veren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma namazında olduğu gibi bayram namazında da hutbeye elinde kılıçla çıktı.

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren ve geçen hafta cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, ilk bayram namazı heyecanı yaşandı.

Bir kez daha kılıçla hutbe

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, geçtiğimiz cuma namazında olduğu gibi bir kez daha hutbeye elinde kılıçla çıktı.