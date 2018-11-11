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Diyanet İşleri, 6 bin 100 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığının, 2019 yılı bütçesine ilişkin hazırlanan kitapçıkta, 200'ü kadrolu, 5 bin 900'ü sözleşmeli olmak üzere 6 bin 100 personel alınacağı bildirildi.

11 Kasım 2018 Pazar 12:15
Diyanet İşleri, 6 bin 100 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019'da 200'ü kadrolu, 5 bin 900'ü sözleşmeli olmak üzere 6 bin 100 personel alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2019 yılı bütçesine ilişkin hazırlanan kitapçıkta gelecek yıla ilişkin hedeflere de yer verildi.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019'da kadrolu 50 Kur'an kursu öğreticisi, 100 imam-hatip ve 50 müezzin-kayyım istihdam edilecek. Kurum ayrıca bin 500 Kur'an kursu öğreticisi, 4 bin imam-hatip ve 400 müezzin-kayyımı da sözleşmeli alacak. Böylece kurum toplamda 6 bin 100 personeli istihdam etmiş olacak.

Diyanette boş olan kadrolar için yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan personelin atama işlemleri de gerçekleştirilecek.

Kadroların etkin ve verimli kullanılabilmesi için norm kadro yönergesi çıkarılmasına ilişkin çalışmalar sürdürülecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlara dini ve kültürel hizmetlerin düzenli, etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ülkelerde müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlük kurulmasıyla ilgili işlemleri de yürütecek.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 12:15
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  2. Personel alımı

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