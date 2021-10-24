Diyanet imam müezzin kayyım Kur’an öğreticisi alımı taban puanları 2021
2021 2022 diyanet Kur’an öğreticisi, İmam hatip, müezzin kayyım alımı taman puanları kaç? Diyanet personel alımı 2021 puanları! Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1500 Kur'an kursu öğreticisi, 5 bin 600 imam hatip ve 700 müezzin kayyım olmak üzere 7 bin 800 sözleşmeli personel alınacak. Peki 2021 DHBT Taban Puanları nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı, personel alımı yapacağını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurusunda; 1500 Kur'an kursu öğreticisi, 5 bin 600 imam hatip ve 700 müezzin kayyım olmak üzere 7 bin 800 sözleşmeli personel alınacağı yer aldı. Diyanet alımları 8-11 Kasım 2021 (saat 23:59) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır. Diyanet imam müezzin kayyım Kur’an öğreticisi başvurusunda bulunmak isteyen adaylar 2021 diyanet imam müezzin kayyım Kur’an öğreticisi alımı taban puanlarını merak ediyor.