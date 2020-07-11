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Ekonomi

Diyanet imam müezzin kayyım Kur’an öğreticisi alımı son dakika

Diyanet personel alımı son dakika haberi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin konuştu. Ali Erbaş, Ayasofya Cami’nde iki imam ve 4 müezzin görevlendirildiğini açıkladı. Ali Erbaş, son dakika olarak da imam, müezzin kayyım ve Kur’an öğreticisi alımının yapılacağının müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 23:16:00 - 2020-07-11 23:24:03
Diyanet imam müezzin kayyım Kur’an öğreticisi alımı son dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldığı bir televizyon programında imam müezzin kayyım ve Kur’an Kursu öğretincisinin alımının yapılacağını söyledi. Çok sayıda illerde imam açığının bulunduğunu söyleyen Ali Erbaş, ilgili bakanlıklarla personel alımlarına izin çıkması durumunda hemen sözlü sınavı duyurusunu yapmak istediklerini açıkladı.

2020 KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak? 

ÖSYM tarafından Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılacak KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 26 Aralık 2020 Pazar günü 09.30'da yapılacak. Başvurular 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi 24 Kasım 2020 olarak belirlendi. Sonuçlar 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

 

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