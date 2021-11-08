Diyanet imam müezzin kayyım Kur’an kursu öğreticisi başvuru nasıl yapılacak? 2021 diyanet personel alımı başvuruları

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde görevlendirilme üzere 7 bin 800 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. Danet alımlarına başvuruda bulunmak için KPSS DHBT sınavına katılan adayların merakla beklediği diyanet alımı başvuruları bugün itibariyle başladı.

Diyanet alımı başvuruları nereden yapılacak?

5 bin 600 imam hatip, 1500 Kur'an kursu öğreticisi ve 700 müezzin kayyım personeli alımı için başvurular, 8-22 Kasım'da "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi/" internet adresi üzerinden yapılacak.

Başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları şartı aranacak. Formu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 8-22 Kasım 08.30-16.30 saatlerinde şahsen müracaat edecek.

Alımlara ilişkin detaylı bilgiye, Başkanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.

Diyanet başvuru şartları neler?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel Şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik Şartını taşımak,

3. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

4. 2020 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

• Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

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Diyanet alımı atamaları ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatında açık bulunan 5 Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı kadrosuna atama için sınav yapılacak. Başvuru yapacakların, en az 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu, sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış ve 2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları ile daha önce yapılmış Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yarışma sınavlarında iki defa başarısız olmaması gerekecek.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 1-15 Kasım'da "https://dibbys.diyanet.gov.tr/ IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığıyla müracaatta bulunacak. Sınavlar ve sınavların sonuçlarıyla ilgili bütün duyurular, Başkanlığın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecek.