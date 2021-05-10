Diyanet imam hatip, müezzin, Kur’an kursu öğreticisi alımları ne zaman? 2021 diyanet personel alımı

Diyanet personel alımı ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı açıktan atama usulü ile 3 bin 500 İmam Hatip, 1500 Kur’an Kursu Öğreticisi ve 100 Müezzin olmak üzere toplam 5100 personel alımı yapacağını açıklamış, karar da Resmi Gazete üzerinden duyurmuştu. Peki diyanet personel alımları ne zaman? Diyanet 2021 personel alımları başladı mı? 2021 diyanet alımları ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

Diyanet alımı 2021 ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığının açıktan atama ile alacağını duyurduğu 5 bin personel alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmaması, konu hakkındaki merakı artıyor.

Diyanet alımları ne zaman?

2021 diyanet imam hatip, müezzin, Kur’an kursu öğreticisi alımları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, personel alımının bir an önce yapılması gerektiğini belirterek “Daha önce de kurumumuza bağlı teşkilatlarda din görevlisi açığının 2021 yılı itibariyle 30 bini bulacağını belirtmiştik. Diyanet İşleri Başkanlığındaki personel açığının kapatılması konusunun TBMM’deki bütçe görüşmelerinde dikkate alınmasını söylemiş olmamıza rağmen olumlu bir gelişme olmadı.’’ İfadelerini kullandı. Diyanet 2021 yılı imam hatip, müezzin, Kur’an kursu öğreticisi alımları konusunda resmi bir açıklama henüz yapmadı. Ancak diyanet 2021 yılı imam hatip, müezzin, Kur’an kursu öğreticisi alımları için şartları ile başvuru sürecini ve sınava ilişin bilgileri paylaşmıştı. İşte detaylar.

Diyanet imam hatip, müezzin, Kur’an kursu öğreticisi alım şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Unvan gruplarına göre 20/10/2020 tarihi itibariyle tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

4. 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

6. Kur'an kursu öğreticiliği için bayan olmak,

7. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

8. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

• Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Diyanet imam, müezzin, Kur’an kursu öğreticisi alımı başvuruları

Diyanet personel alımları için başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından “sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacaktır.

Diyanet imam hatip, müezzin, Kur’an kursu öğreticisi alımları ne zaman?

Diyanet 2021 yılı için henüz imam hatip, müezzin, Kur’an kursu öğreticisi almı ilanı yayınlamadı. Ancak geçtiğimiz yıl yayınlanan alım ilanında açıklanan başvuru tarihleri arasında sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı sınav başvuru formunu dolduracak suretiyle gerçekleştirmişti. Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır. Yine diyanet 2020 yılı imam hatip, müezzin, Kur’an kursu öğreticisi alımları için sınavı çağrılma, sınav yeri ve sınav şartlarını şu şekilde açıklamıştı:

Diyanet imam hatip, müezzin, Kur’an kursu öğreticisi alımları şartları

Başvurular neticesinde, belirlenen kontenjan adedince başvuru yapılmayan gruplardaki fazla kontenjanlar başvuru yoğunluğuna göre diğer gruplara aktarılabilecektir.

Sınav; Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.

Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru ekranındaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvuruların onaylanmasından sonra adayların sınav merkezi değişikliği talepleri dikkate alınmayacaktır.

Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

Diyanet imam hatip, müezzin, Kur’an kursu öğreticisi alımı sınav konuları

A) Kuran Kursu öğreticisi ve İmam-hatip alımı için;

1. Kur'an-ı Kerim, (70 puan)

2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 Puan)

3. Hitabet. (10 puan)

B) Müezzin-Kayyım alımı için;

1. Kur'an-ı Kerim, (70 puan)

2. Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

3. Ezan ve ikamet. (10 puan)

Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri" esas alınacaktır.

Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi" alma işlemlerini “sinav.diyanet.gov.tr" adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.