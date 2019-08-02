Diyanet il müftü yardımcılığı sözlü sınav sonuçları son dakika sorgula
Diyanet son dakika sözlü sınav sonuçları haberi. Diyanet İşleri Başkanlığı İl Müftü Yardımcılığı için yaptığı sözlü sınav sonuçlarını açıkladı. Peki Diyanet il müftü yardımcılığı sözlü sınav sonuçları nereden öğrenilecek? İşte Diyanet il müftü yardımcılığı sözlü sınav sonuçları son dakika sorgulama ekranı.02 Ağustos 2019 Cuma 11:51
Diyanet son dakika sözlü sınav sonuçları haberi. Diyanet İşleri Başkanlığı İl Müftü Yardımcılığı için yaptığı sözlü sınav sonuçlarını açıkladı. “2019 Yılı İl Müftü Yardımcılığı (Sözlü) Sınavı’na katılan adaylar sınav sonuçlarını kullanıcı hesapları vasıtasıyla https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Atama ve tercih işlemlerine ilişkin hususlar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığı tarafından daha sonra ilan edilecektir. İlgililere duyurulur.” denildi.
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