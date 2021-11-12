Diyanet genelge yayınladı! Camilerde saf düzeni yeniden eski sisteme dönecek

Koronavirüs salgını gerekçesiyle 1,5 yılı aşkın süredir cemaatlerde saf düzenine izin verilmiyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı bir genelge ile bu uygulamaya son verdi. Yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

Covid-19 algını kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla 13 Mart 2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde Başkanlığımızca gerekli tedbirler alınmış, gerek din görevlilerimiz gerekse vatandaşlarımız tarafından konuya gereken hassasiyet gösterilmiş, ilgili kurumlarca malum olduğu üzere cami ve mescitlerde salgın kaynaklı problem yaşanmamıştır.

Kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kılma imkanı kalmaması, ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılanması ve toplumumuzun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmış olması göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılması gerekli görülmüştür.

Bu itibarla temizlik ve maske kurallarına uymak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazların normal saf düzenine göre eda edilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.