Diyanet fetvayı verdi: Nazar boncuğu caiz mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen soruları değerlendirerek 'Tıp ve Sağlıkla İlgili Fetvalar' kitabını yayımladı.Kitapta nazar boncuğu ile ilgili fetfaya da yer verildi.

"Yeni doğan bir çocuğa nazar boncuğu takmak caiz midir?" sorusuna verilen cevapta nazarın mahiyeti ve keyfiyeti kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildiklerinin dinen de kabul edildiğine yer verilerek, "Nazar konusunda Hz. Peygamber'in tavsiyelerini uyguladıktan sonra sonucu Yüce Allah'tan beklemek İslam inancının gereğidir. Dinimizde nihai etkiyi Allah'tan başkasına atfeden tutum, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve benzeri şeylerin, bunlardan medet ummak amacıyla boyuna veya herhangi bir yere takılması caiz değildir" denildi.