Arıcıların yüzü gülüyor Sivas bu yıl bal gibi rekor kıracak

Burada çok fazla çiçek türü olduğu söyleniyor ama verimli olan tür sayısı 95 ile 100 arasındadır. Bu sene yağışlar geç kaldığı için bal rekoltesini etkiliyor ancak bu etki olumlu yönde. Zara'da olan tüm arıcılar için bu sene bin 400 veya bin 500 ton bal üretiminin görüleceğini düşünüyorum. Bu rekor bir seviye olur. Aynı zamanda balın kalitesini de yükseltecek bir seviyedir" dedi.