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Arıcıların yüzü gülüyor Sivas bu yıl bal gibi rekor kıracak

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IHA Giriş Tarihi:

Arıcıların yüzü gülüyor Sivas bu yıl bal gibi rekor kıracak

Türkiye'nin en önemli bal üretim noktalarından birisi olan Sivas'ta rekoltede artış bekleniyor. Yağışlarla birlikte zenginleşen çiçek florası sayesinde bal üreticilerinin yüzü gülüyor.

#1
Foto - Arıcıların yüzü gülüyor Sivas bu yıl bal gibi rekor kıracak

Yurt genelinde kış ve ilkbahar ayları boyunca etkili olan yağışlı hava, doğaya can oldu. Suya doyan arazilerde çiçek florası zenginleşti. Binlerce farklı çiçek türüne ev sahipliği yapan Sivas'ta bal üreticilerinin yüzü güldü. Bal üretiminde Türkiye'de ilk 5 arasında yer alan ve bir önceki yıl 4 bin tonun üzerinde üretim yapılan Sivas'ta bu yıl rekor seviyede üretim bekleniyor.

#2
Foto - Arıcıların yüzü gülüyor Sivas bu yıl bal gibi rekor kıracak

İlçede arıcılık yapan Metehan Bedir, "Bu yıl yağışlar ve kışın soğuk geçmesi nedeniyle ağaçlar erken açmadı, daha sonraya kaldı. Bu durum ağaçlar ve çiçekler için daha iyi oldu. Geçen seneye göre bu sene biraz daha iyi, kovan başına verilecek kilo açısından oran biraz daha fazla. Burası Karadeniz'e daha yakın.

#3
Foto - Arıcıların yüzü gülüyor Sivas bu yıl bal gibi rekor kıracak

Burada çok fazla çiçek türü olduğu söyleniyor ama verimli olan tür sayısı 95 ile 100 arasındadır. Bu sene yağışlar geç kaldığı için bal rekoltesini etkiliyor ancak bu etki olumlu yönde. Zara'da olan tüm arıcılar için bu sene bin 400 veya bin 500 ton bal üretiminin görüleceğini düşünüyorum. Bu rekor bir seviye olur. Aynı zamanda balın kalitesini de yükseltecek bir seviyedir" dedi.

#4
Foto - Arıcıların yüzü gülüyor Sivas bu yıl bal gibi rekor kıracak

Yağışların bal üretimine faydası olduğunu söyleyen Zara Ziraat Odası Genel Sekreteri Zikri Bedir ise, "Bu yılın geçen seneye göre biraz daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Geçen sene bin 200 ton olarak açıklamıştık, bu sene ise bin 400 ton olacağını düşünüyoruz.

#5
Foto - Arıcıların yüzü gülüyor Sivas bu yıl bal gibi rekor kıracak

Yağışlar bol olduğu için çiçek verimi de iyi oldu. Şu anda yağışlar durdu. Arıcılarımızdan aldığımız bilgiye göre sezonun daha iyi geçeceğini düşünüyoruz. Yağışların bol olması ve bal veriminin bu döneme denk gelmesi olumlu bir durum. Bu sene sağım geç olacak" ifadelerine yer verdi.

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