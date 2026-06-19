Başkan Büyükkılıç Erciyes Zirvesi’nde konuştu: Kayseri’nin 50 Yıllık Geleceği Teminat Altında

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin çevreci yatırımları kapsamında sağlanan yüksek bütçeli uluslararası desteklerin önemine dikkat çekerek, çevre ve sürdürülebilirlik alanında hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda, İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin kapasite artırımı ve enerji yönetimi çalışmaları için 60 milyon Euro hibe desteği sağlandığını belirten Büyükkılıç, katı atık yönetimi alanında ise toplam maliyeti 200 milyon Euro olan projenin 100 milyon Euro’luk kısmının hibe kaynaklarla karşılandığını ifade etti. Ayrıca şehir genelinde çevre sağlığını güçlendirmek amacıyla irili ufaklı toplam 82 atık ve arıtma tesisinin hayata geçirildiğini paylaşan Büyükkılıç, bu yatırımların Kayseri’nin daha temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmasına önemli katkılar sunduğunu vurguladı. ÜRETEN ŞEHİR: TARIM VE HAYVANCILIĞA 1,2 MİLYAR TL DESTEK Kayseri’nin sadece bir sanayi merkezi değil, aynı zamanda kendi kendine yeten bir tarım şehri olması yolunda belediye bütçesinden 1 milyar 200 milyon TL’lik hibe desteği sağlandığını açıklayan Büyükkılıç, üreten bir şehir olma hedeflerini yineledi. Ayrıca enerji yönetimi kapsamında hayata geçirilen GES ve RES projeleriyle modern belediyecilik anlayışını sürdürdüklerini belirtti.