Başkan Büyükkılıç Erciyes Zirvesi’nde konuştu: Kayseri’nin 50 Yıllık Geleceği Teminat Altında
SEBAHATTİN AYAN/KAYSERİ İklim değişikliği, su güvenliği ve gıda arzının masaya yatırıldığı Erciyes Zirvesi’nde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, su güvenliği, iklim değişikliği ve gıda arzının geleceğin en kritik başlıkları olduğunu vurgulayarak, çevreci yatırımlar, uluslararası hibeler ve tarımsal desteklerle Kayseri’nin önümüzdeki 50 yıllık geleceğinin teminat altına alındığını söyledi.