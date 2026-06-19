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Başkan Büyükkılıç Erciyes Zirvesi’nde konuştu: Kayseri’nin 50 Yıllık Geleceği Teminat Altında

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Başkan Büyükkılıç Erciyes Zirvesi’nde konuştu: Kayseri’nin 50 Yıllık Geleceği Teminat Altında

SEBAHATTİN AYAN/KAYSERİ İklim değişikliği, su güvenliği ve gıda arzının masaya yatırıldığı Erciyes Zirvesi’nde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, su güvenliği, iklim değişikliği ve gıda arzının geleceğin en kritik başlıkları olduğunu vurgulayarak, çevreci yatırımlar, uluslararası hibeler ve tarımsal desteklerle Kayseri’nin önümüzdeki 50 yıllık geleceğinin teminat altına alındığını söyledi.

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Foto - Başkan Büyükkılıç Erciyes Zirvesi’nde konuştu: Kayseri’nin 50 Yıllık Geleceği Teminat Altında

İklim değişikliği, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, gıda güvenliği ve küresel güvenlik gibi insanlığın ortak geleceğini doğrudan ilgilendiren başlıklar, Erciyes Zirvesi’nde masaya yatırılıyor. Erciyes’in eteklerinde düzenlenen stratejik zirvede açılış konuşmasını gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; su güvenliği, iklim değişikliği ve gıda arzı gibi hayati konularda önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda üst düzey bürokratın katıldığı toplantıda Büyükkılıç, Kayseri’nin hem kültürel mirasını hem de sürdürülebilir gelecek vizyonunu vurguladı. “SU GÜVENLİĞİ GELECEĞİN YAŞAM KALİTESİDİR” Konuşmasında suyun stratejik önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, su güvenliğinin şehirlerin yaşam kalitesini ve gıda güvenliğini belirleyen en temel unsur olduğunu ifade etti. Kayseri’nin su yönetiminde öncü bir rol üstlendiğini belirten Büyükkılıç, KASKİ aracılığıyla yürütülen çalışmalar sayesinde kayıp-kaçak oranının minimize edildiğini ve yenilikçi uygulamalarla sürdürülebilirliğin sağlandığını aktardı. Erciyes’in sunduğu doğal kaynakların verimli kullanılmasıyla şehrin 50 yıllık geleceğinin garanti altına alındığını müjdeledi.

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Foto - Başkan Büyükkılıç Erciyes Zirvesi’nde konuştu: Kayseri’nin 50 Yıllık Geleceği Teminat Altında

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin çevreci yatırımları kapsamında sağlanan yüksek bütçeli uluslararası desteklerin önemine dikkat çekerek, çevre ve sürdürülebilirlik alanında hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda, İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin kapasite artırımı ve enerji yönetimi çalışmaları için 60 milyon Euro hibe desteği sağlandığını belirten Büyükkılıç, katı atık yönetimi alanında ise toplam maliyeti 200 milyon Euro olan projenin 100 milyon Euro’luk kısmının hibe kaynaklarla karşılandığını ifade etti. Ayrıca şehir genelinde çevre sağlığını güçlendirmek amacıyla irili ufaklı toplam 82 atık ve arıtma tesisinin hayata geçirildiğini paylaşan Büyükkılıç, bu yatırımların Kayseri’nin daha temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmasına önemli katkılar sunduğunu vurguladı. ÜRETEN ŞEHİR: TARIM VE HAYVANCILIĞA 1,2 MİLYAR TL DESTEK Kayseri’nin sadece bir sanayi merkezi değil, aynı zamanda kendi kendine yeten bir tarım şehri olması yolunda belediye bütçesinden 1 milyar 200 milyon TL’lik hibe desteği sağlandığını açıklayan Büyükkılıç, üreten bir şehir olma hedeflerini yineledi. Ayrıca enerji yönetimi kapsamında hayata geçirilen GES ve RES projeleriyle modern belediyecilik anlayışını sürdürdüklerini belirtti.

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Foto - Başkan Büyükkılıç Erciyes Zirvesi’nde konuştu: Kayseri’nin 50 Yıllık Geleceği Teminat Altında

Kayseri’nin uluslararası arenadaki yükselişine de değinen Büyükkılıç, şehrin 2027 TÜRKSOY Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti unvanlarını taşıyacak olmasının onurunu yaşadıklarını ifade etti. Konuşmasını birlik ve beraberlik mesajlarıyla tamamlayan Büyükkılıç, tüm çalışmaların uyum içerisinde ve “el ele, gönül gönüle” sürdürüldüğünü vurguladı.

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