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Egzersiz yaparken nelere dikkat edilmeli? Doktor isim açıkladı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Egzersiz yaparken nelere dikkat edilmeli? Doktor isim açıkladı

Uzman doktor egzersiz konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

#1
Foto - Egzersiz yaparken nelere dikkat edilmeli? Doktor isim açıkladı

Uzm. Dr. Elif Başaran, kronik hastalıklarda egzersizin kişinin hastalığına, genel sağlık durumuna ve doktor önerilerine göre planlanması gerektiğini belirtti. Başaran "Egzersiz programına başlamadan önce mutlaka dahiliye, kardiyoloji veya ilgili branş hekiminin onayı alınmalıdır" diyerek uyardı.

#2
Foto - Egzersiz yaparken nelere dikkat edilmeli? Doktor isim açıkladı

Uzm. Dr. Elif Başaran, kronik hastalığı olan bireylerin egzersiz yaparken dikkat etmeleri gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Egzersiz yaparken nelere dikkat edilmeli? Doktor isim açıkladı

Hareketsiz yaşamın başta kardiyovasküler hastalıklar olmak üzere obezite, metabolik sendrom, diyabet gibi birçok hastalığın ortaya çıkmasında rol oynadığını söyleyen Dr. Başaran, "Yaşam tarzında yapılacak düzenlemelerle kardiyovasküler hastalıkların yaklaşık yüzde 80'i önlenebilir.

#4
Foto - Egzersiz yaparken nelere dikkat edilmeli? Doktor isim açıkladı

Kronik hastalıklarda egzersiz, kişinin hastalığına, genel sağlık durumuna ve doktor önerilerine göre planlanmalıdır" diye konuştu.

#5
Foto - Egzersiz yaparken nelere dikkat edilmeli? Doktor isim açıkladı

Egzersiz yaparken dikkat edilmesi gerekenlerden bahseden Uzm. Dr. Başaran, "Egzersiz programına başlamadan önce mutlaka dahiliye, kardiyoloji veya ilgili branş hekiminin onayı alınmalıdır.

#6
Foto - Egzersiz yaparken nelere dikkat edilmeli? Doktor isim açıkladı

Düşük yoğunlukla başlanmalı, süre ve şiddet yavaş yavaş artırılmalıdır. Bireyselleştirme oldukça önemlidir. Diyabet, hipertansiyon, obezite veya kardiyovasküler hastalıkların her biri için farklı sınırlar vardır" dedi.

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