Diyanet Bir-Sen’den sert tepki: Haddinizi bilin...

Yeniakit Ankara

Diyanet Bir-Sen, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde icazet programında Mustafa Demirkan hocanın Bakara Suresi 2/114 ayet-i kerimesini okumasının ardından hedef gösterilmesine tepki gösterdi.

Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, yaptığı basın açıklamasında, “Çığırtkanlıklarıyla bilinen bir güruh hocamızın yapmış olduğu duadan kendilerine göre anlamlar çıkararak hocamızı hedef tahtasına koymuşlardır. Cümle âlem biliyor ki, Mustafa Demirkan Hocamız Reisü’l-Kurra’dır. Hangi ayetin ne anlama geldiğini, hangi mesajı içerdiğini en iyi bilenlerden biridir. Hocamız bir isim telaffuz etmemesine rağmen, malûm güruh verilen mesajı etkisiz kılmak için kendi niyetlerine göre anlamlar çıkarmaya çalışmışlardır. Demirkan hocamızın Kur'an, Sünnet, Vatan ve Bayrak'tan başka bir ideali olmamıştır. Hocamız lim’dir, Abid’dir, Salih’tir ve Sadık’tır. Yapılan pervasızca açıklamaları asla hak etmemektedir. Herkes haddini bilecek! Herkes kendi işini yapsın. Ayet okumak suretiyle hocamız da görevini yapmıştır. Kimse olayları saptırmasın. Hocamıza meczup deme hadsizliğini yapanlar bilsinler ki, itibarsızlaştırmaya çalıştıkları kişi, memleket sevdalısı binlerce âlim ve vatanperver yetiştirmiştir. Biz bu saldırganların Cemaziyel evvellerini biliriz. Asıl hedeflerinin yaptığı hizmetleri ve hizmet ettiği davası olduğunu biliyoruz. Mütevazı bir şahsiyeti linç etme cüreti taşıyanları uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.