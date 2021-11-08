Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere KPSS123 e KPSS124 puanı ve sözlü sınavı sonucuna göre, sözleşmeli olarak imam, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi alımı yapacak. Diyanet sözleşmeli personel alımı için başvurular 8-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Diyanet alımı için başvurular "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi/" internet adresi üzerinden tamamlanacak.

Diyanet alımı kontenjanları 2021

Diyanet imam müezzin kayyım Kur’an kursu öğreticisi alımı ne kadar? Kur’an kursu öğreticisi için KPSS124 puanı ile ilahiyat fakültesi kadın Kur’an kursu öğreticisi kontenjanı 1000, kadın ilahiyat fakültesi ve hafız 150, ilahiyat fakültesi ve hafız (erkek) 100, ilahiyat önlisans, İHL mezunu ve hafız (kadın) 75, ilahiyat önlisans, İHL mezunu ve hafız (erkek) 90, İHL mezunu ve hafız (kadın) 25 v İHL mezunu ve hafız (erkek) 60 Kur’an kursu öğreticisi alımı yapılırken, İmam hatip alımı ise KPSS124 puanı ile ilahiyat fakültesi mezunu toplam kontenjan sayısı 2240, Diğer lisans ve ilahiyat önlisans ve İHL ve hafız için kontenjanı 5, ilahiyat önlisans ve İHL mezunu için kontenjan 800, ilahiyat önlisans, İHL ve hafız kontenjanları için 150. İşte Diyanet alımı kontenjanları 2021 diyanet imam müezzin kayyım Kur’an kursu öğreticisi alımı ne kadar? sorusunun cevabı:

Diyanet başvuru şartları neler?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel Şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik Şartını taşımak,

3. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

4. 2020 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

• Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir. Diyanet alım ilan detayları için tıklayın