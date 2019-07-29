Diyanet aileyi hedef alan projelere karşı harekete geçti

İsmail Uğur yeniakit.com.tr

BM ve Siyonist kuruluşlar eliyle projelendirilen ve ülkelere dayatılan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği temelli ifsat faaliyetlerine karşı STK’ların yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı da harekete geçti. Nesli bozan ve eşcinsel sapkınlığı yaygınlaştırmayı amaçlayan projelere karşı ailenin korunması için ortaya konan STK odaklı çabalara, Diyanet İşleri Başkanlığı da uluslararası bir sempozyumla destek verecek.

Aileyi hedef alan projeler geleceğimizi tehdit ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan duyuruda, aile sempozyumu hakkında şu bilgiler verildi:

“Küreselleşen dünyada aileyi hedef alan ve aile içinde yaşanan sorunlar hepimizi

etkilemekte, sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de tehdit etmektedir. Kitle iletişim

araçlarının gelişimi değer ve sınır tanımaksızın aile mahremiyetini, aile bireylerinin

haklarını ve ailenin saygınlığını zedeleyebilmektedir. Sadakatsizlik, vefasızlık,

tahammülsüzlük, bilinçsizlik ve şiddet gibi sebeplerle ailelerimiz ciddi anlamda zarar

görmektedir. Dolayısıyla ailenin kurulması, korunması ve sağlıklı bir şekilde geleceğe

taşınması için çözüm üretmek hepimizin sorumluluğudur. Bu bağlamda Kur’an ve

sünnetten beslenen sağlam referanslarla ve değişmez sabitelerle bugünün ailelerine yol

gösterecek akademik çalışmalara ihtiyaç vardır.”

Peygamberimiz ve Aile

Diyanet İşleri Başkanlığı, ailenin korunmasına yönelik çalışmaların tüm insanlığın geleceği için önemli olduğuna dikkat çektiği açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“Başkanlığımız, öteden beri özelde milletimiz genelde insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, böylece toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmektedir. Bu bağlamda 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası teması 'Peygamberimiz ve Aile' olarak belirlenmiştir.”