Diyanet aileyi hedef alan projelere karşı harekete geçti
Diyanet İşleri Başkanlığı, son yıllarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altında özellikle Müslüman toplumların aile yapısını bozmaya ve eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmaya yönelik ifsat projelerine karşı harekete geçti. Diyanet İşleri Başkanlığının Aile kurumunun korunmasına yönelik düzenlediği “Peygamberimiz ve Aile” başlıklı uluslararası sempozyum, 22-24 Kasım 2019’da Antalya’da yapılacak.29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:34
İsmail Uğur yeniakit.com.tr
BM ve Siyonist kuruluşlar eliyle projelendirilen ve ülkelere dayatılan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği temelli ifsat faaliyetlerine karşı STK’ların yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı da harekete geçti. Nesli bozan ve eşcinsel sapkınlığı yaygınlaştırmayı amaçlayan projelere karşı ailenin korunması için ortaya konan STK odaklı çabalara, Diyanet İşleri Başkanlığı da uluslararası bir sempozyumla destek verecek.
Aileyi hedef alan projeler geleceğimizi tehdit ediyor
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan duyuruda, aile sempozyumu hakkında şu bilgiler verildi:
“Küreselleşen dünyada aileyi hedef alan ve aile içinde yaşanan sorunlar hepimizi
etkilemekte, sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de tehdit etmektedir. Kitle iletişim
araçlarının gelişimi değer ve sınır tanımaksızın aile mahremiyetini, aile bireylerinin
haklarını ve ailenin saygınlığını zedeleyebilmektedir. Sadakatsizlik, vefasızlık,
tahammülsüzlük, bilinçsizlik ve şiddet gibi sebeplerle ailelerimiz ciddi anlamda zarar
görmektedir. Dolayısıyla ailenin kurulması, korunması ve sağlıklı bir şekilde geleceğe
taşınması için çözüm üretmek hepimizin sorumluluğudur. Bu bağlamda Kur’an ve
sünnetten beslenen sağlam referanslarla ve değişmez sabitelerle bugünün ailelerine yol
gösterecek akademik çalışmalara ihtiyaç vardır.”
Peygamberimiz ve Aile
Diyanet İşleri Başkanlığı, ailenin korunmasına yönelik çalışmaların tüm insanlığın geleceği için önemli olduğuna dikkat çektiği açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
“Başkanlığımız, öteden beri özelde milletimiz genelde insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, böylece toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmektedir. Bu bağlamda 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası teması 'Peygamberimiz ve Aile' olarak belirlenmiştir.”
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