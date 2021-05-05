KPSS DHBT sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok kişi Diyanet İşleri’nin personel alımı yapıp yapmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Diyanet 2021’de alım yapacak mı?

Diyanet 2021 de alım yapacak mı?

Diyanet İşleri bünyesinde çalışmak isteyen pek çok kişi 2021 yılında alım olup olmayacağını merak ediyor. DHBT’nin ardından pek çok kişi 2021 yılında alımların ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Şimdilik alımlarla ilgili bir tarih verilmedi. Ancak 2021 yılı içesinden kamuya 100 binden fazla personel alınacağı biliniyor. Hali hazırda 40 binin üzerinde alım gerçekleşti, bazı alımlarla ilgili süreç de sürüyor. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.