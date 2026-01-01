  • İSTANBUL
Son Haberler

Alkol illeti yine yaptı yapacağını! Özgür Özel’in en büyük vaadi ocak söndürdü

TEM’de trafik durdu: Ankara ve İstanbul yönü tamamen kapandı

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

Ümit Özdağ, Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu… Haydar Baş’ın mahdumu Hüseyin Baş’tan CHP ağzı!

AK Partili isimden belgeli yalanlama! CHP’li meclis üyesi fena madara oldu

Kutsal topraklarda yeni yılın ilk saatlerinde de "insan seli" yaşandı. Dünya Kabe'de buluştu

Trump'tan İsrail'i titreten "Türkiye" çıkışı! Tel Aviv'de F-35 alarmı: Netanyahu yönetimi Beyaz Saray'ı baypas etme yollarını arıyor

DEM Parti'nin 'Öcalan'a özgürlük' mitingi ertelendi!

Piyasalar bu habere kilitlendi! Altında ek vergi kalktı mı sorusuna Bakanlıktan son nokta

Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç
Yerel Diyaliz hastası kadın için ekipler seferber oldu
Yerel

Diyaliz hastası kadın için ekipler seferber oldu

IHA
IHA Giriş Tarihi:
Diyaliz hastası kadın için ekipler seferber oldu

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde yaşayan diyaliz hastasının hayati öneme sahip ilaçları, ekiplerin zamanla yarışan çalışmasıyla evine teslim edildi.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın kesilmesi, diyaliz hastası Ayşe Akdan’ı zor durumda bıraktı. Ayşe Akdan, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Çatalzeytin Kaymakamlığı tarafından Akdan'ın ilaçları ilçeden temin edildi. Kaymakamlık koordinesinde Çatalzeytin İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmayla Akdan'ın ilaçları kendisine ulaştırıldı.

 

Diyaliz hastası Ayşe Akdan'ın oğlu Mustafa Akdan, ekiplere teşekkür ederek, "Annem böbrek yetmezliği, kalp ve tansiyon, şeker hastası. Annemin bu hastalıklarıyla ilgili ilaçları vardı. İlaçları sürekli düzenli şekilde kullanması gerekiyordu. İlaçları bittiği için muhtarımız aracılığıyla İlçe Kaymakamımız Sayın İbrahim Şahin Bey tarafından ilaçlarımız bizlere ulaştırılmıştır. Bu vesileyle köyüm adına ve kendi adıma ilçe kaymakamımız ve bizlere ilaçları ulaştıran ekibe teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

