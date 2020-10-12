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Aktüel Diyaliz hastası 15 yaşındaki çocuk, annesinden nakledilen böbrekle iyileşti
Aktüel

Diyaliz hastası 15 yaşındaki çocuk, annesinden nakledilen böbrekle iyileşti

Yeniakit Publisher
2020-10-12 15:52:57 -
Diyaliz hastası 15 yaşındaki çocuk, annesinden nakledilen böbrekle iyileşti

AYDIN (AA) - Aydın'da diyaliz tedavisi gören 15 yaşındaki çocuk, annesinden nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Taner Aslan, geçen yıl kusma şikayetiyle Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Aslan'a burada böbrek yetmezliği tanısı konuldu.

Hastanede bir süre diyaliz tedavisi gören çocuğa, annesi Asya Aslan böbreğini vermek istedi. Tetkiklerde annenin böbreğinin uygun olduğu anlaşılınca ameliyata karar verildi.

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ender Demirkıran, Doç. Dr. Murat Yılmaz, Doç. Dr. Mahir Kırnap ve Çocuk Nefroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferah Sönmez'in katıldığı operasyonla, anneden alınan böbrek çocuğa nakledildi.

Gazetecilere açıklama yapan Demirkıran, hastanelerinde bu yaştaki birine ilk kez böbrek nakli yapıldığını belirterek, "Hastamız şu an gayet iyi durumda. Taburcu edilmeyi bekliyor. Annesinin sağlık durumu da iyi." diye konuştu.

Taner Aslan ise sağlığına yeniden kavuştuğu için çok mutlu olduğunu, annesini çok sevdiğini ifade etti.




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