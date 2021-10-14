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Sağlık Diyaliz hastalarına müzikli terapi
Sağlık

Diyaliz hastalarına müzikli terapi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde gönüllü müzik öğretmenleri Cem Aslan ve Ümit Kesici, diyaliz merkezindeki hastalara müzikle terapi uyguluyor. 65 hasta, terapi etkinliklerinde adeta moral depoluyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 18:37:00 -
Diyaliz hastalarına müzikli terapi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde gönüllü müzik öğretmenleri Cem Aslan ve Ümit Kesici, diyaliz merkezindeki hastalara müzikle terapi uyguluyor. 65 hasta, terapi etkinliklerinde adeta moral depoluyor.

Ödemiş ilçesinde yaşayan müzik öğretmenleri Cem Aslan ve Ümit Kesici, diyaliz hastalarına moral vermek amacıyla harekete geçti. Aslan ve Kesici, Ödemiş Diyaliz Merkezi'ndeki hastalara tamamen moral olması amacıyla müzikle terapiye başladı. 65 diyaliz hastası, çalınan müzik eşliğinde keyifle vakit geçiriyor.

Ödemiş Ayşe Yanbastı Orta Okulu Müzik Öğretmeni Ümit Kesici, amaçlarının diyaliz hastalarına moral vermek olduğunu belirterek, "Buradaki etkinliğimizin amacı tamamen hastalara moral, motivasyon vermek. Bir çok hastalığın müzikle yenilebileceğini düşünüyorum. Bir nebze olsun buradaki rutini değiştirmek ve hoş zaman geçirmelerini istedik. Bu etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Diyaliz hastalarından Abdullah Eriş ise müziğin kendilerini de memnun ettiğini söyledi.

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