Diyabetliler için mobil takip kiti geliştirildi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü tarafından diyabet hastalarının mobil platformlar üzerinden izlenmesini sağlayan takip kiti geliştirildi.

PAÜ'den yapılan açıklamada, Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Cumhur Gökhan Ünlü yönetiminde nanomalzemeler üzerinde çalışan bölüm öğrencisi Kadir Demirci'nin "Nanoteknolojik Glukoz Biyosensörü'nün, akıllı telefon ve bilgisayarlardan takibinin monitörizasyonunun yapılabilmesini sağlayan kit geliştirdiği" bildirildi.

Laboratuvarda üretimi ve testleri yapılan kit yardımı ile diyabet hastalarının takibinin mobil platformlar üzerinden profesyonel şekilde yapılabileceği belirtilen açıklamada, "Olası acil durumlarda veya düzenli kullanılması gereken ilaç, yapılması gereken diyet verileri gibi tedavi sürecinde önem arz eden bilgiler, çok hızlı şekilde doktorlarla sistem üzerinden paylaşılabilmiş olacak." ifadeleri kullanıldı.