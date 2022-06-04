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Sağlık Diyabetli çocukların yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak
Sağlık

Diyabetli çocukların yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak

Giresun’da tip 1 diyabet hastası 27 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 11:36:00 -
Diyabetli çocukların yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak

Giresun Valiliğince hazırlanan proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen Bulancak’ta 3, Dereli’de 1, Espiye’de 3, Görele’de 2, Keşap’ta 2, Piraziz’de 2, Şebinkarahisar’da 4, Tirebolu’da 5 ve merkezde 5 çocuk olmak üzere toplam 27 çocuğa, ailelerinin katılımıyla düzenlenen programda cihazlar teslim edildi. Vali Enver Ünlü, programda, cihazlarla çocukların hayat kalitelerinin ve yaşam standartlarının yükseleceğini söyledi. Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eski yöntemlerle yapılan ölçümlerde çocuklarımızın parmak uçlarını delmek suretiyle ölçüm yapıyordu. Bu yeni yöntemle şeker ölçümleri kollarının arka tarafına yerleştirilen sensörlü ölçüm cihazıyla, çocuklarımızın parmağı delinmeden acısız bir şekilde yapılıyor. Cihazın kolay kullanımıyla aileler çocuklarının hızlı bir şekilde glikoz şeker değerlerini öğreniyorlar.”

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